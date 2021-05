Cardinale Montenegro lascia diocesi di Agrigento | Papa accetta rinuncia

(Di sabato 22 maggio 2021) commenta Ilhato laal governo pastorale dell'arcimetropolitana dipresentata dal card. Francesco. Ex presidente di Caritas Italiana,ha ...

commenta Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Agrigento presentata dal card. Francesco. Ex presidente di Caritas Italiana,ha dedicato la su vita ai migranti, con particolare attenzione nella sua diocesi alla situazione di Lampedusa. Gli succede mons. Alessandro Damiano, finora arcivescovo coadiutore della ...Da ricordare che Lampedusa è nella diocesi guidata finora da; ilcompie proprio oggi 75 anni, l'età in cui si presentano le dimissioni. Gli succede mons. Alessandro Damiano, ...Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Agrigento presentata dal card. Francesco Montenegro. Ex presidente di Caritas Italiana, Montenegro ha dedicato l ...La nomina dopo le dimissioni di mons. Montenegro. Il Santo Padre Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Agrigento (presen ...