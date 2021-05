Cantieri, assunzioni per 65mila ogni anno e 83 miliardi di investimenti (Di sabato 22 maggio 2021) Disco verde per le opere strategiche. La Corte dei conti dopo 17 giorni di serrata istruttoria ha dato il via libera ai ventinove commissari straordinari. Nominati il 16 aprile per dare la... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 maggio 2021) Disco verde per le opere strategiche. La Corte dei conti dopo 17 giorni di serrata istruttoria ha dato il via libera ai ventinove commissari straordinari. Nominati il 16 aprile per dare la...

Advertising

UilMarche : Nelle Marche sono quasi 300 cantieri avviati per superbonus si stima che entro settembre saranno più di 1000. Siamo… - GravinoNadia : @MaurilioVitto Il problema oggi immediato è quello di creare lavoro. Dare aiuti alle Aziende vuol dire assunzioni o… - CislTorino : RT @CislNazionale: La buona occupazione non si crea per decreto ma con gli investimenti, rilanciando politiche industriali, infrastrutture… - PMI_it : DL Semplificazioni: Superbonus, appalti e cantieri PNRR più veloci: Nel Decreto Semplificazioni snellimenti burocra… - fnp_ag_cl_e : RT @CislNazionale: La buona occupazione non si crea per decreto ma con gli investimenti, rilanciando politiche industriali, infrastrutture… -