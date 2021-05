Canoa velocità, Coppa del Mondo Barnaul 2021: Agata Fantini in finale del K1 500, avanza anche Carlo Tacchini (Di sabato 22 maggio 2021) Va in archivio la seconda giornata della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità di scena a Barnaul, in Russia. Dopo i tre podi di questa mattina per l’Italia, arrivano altri buoni risultati nelle semifinali che si sono svolte negli scorsi minuti, con Agata Fantini e Carlo Tacchini a far sventolare il tricolore. La ragazza della Marina Militare accede alla finale del K1 500 grazie al secondo posto strappato in rimonta nella seconda batteria con il tempo di 2’00”617. Quinta dopo i primi 250 metri, l’azzurra mette il turbo nella seconda parte di gara e passa la tedesca Paulina Paszek, la messicana Beatriz Briones e la svedese Melina Andersson chiudendo alle spalle della portoghese Joana ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Va in archivio la seconda giornata della seconda ed ultima tappa delladeldidi scena a, in Russia. Dopo i tre podi di questa mattina per l’Italia, arrivano altri buoni risultati nelle semifinali che si sono svolte negli scorsi minuti, cona far sventolare il tricolore. La ragazza della Marina Militare accede alladel K1 500 grazie al secondo posto strappato in rimonta nella seconda batteria con il tempo di 2’00”617. Quinta dopo i primi 250 metri, l’azzurra mette il turbo nella seconda parte di gara e passa la tedesca Paulina Paszek, la messicana Beatriz Briones e la svedese Melina Andersson chiudendo alle spalle della portoghese Joana ...

Advertising

zazoomblog : Canoa velocità Coppa del Mondo Barnaul 2021: Agata Fantini in finale del K1 500 avanza anche Carlo Tacchini -… - OA_Sport : Coppa del Mondo a Barnaul, Russia: Agata Fantini va in finale del K1 500 - AitaAlex7 : Coppa del Mondo a Barnaul, Russia: Agata Fantini va in finale del K1 500 - zazoomblog : Canoa velocità Coppa del Mondo Barnaul 2021: un podio a testa per Carlo Tacchini Andrea Schera ed Agata Fantini -… - zazoomblog : Canoa velocità Coppa del Mondo Barnaul 2021: in finale Carlo Tacchini nel C1 1000 ed Andrea Schera nel K1 1000 -… -