Cane cade nel canale della centrale elettrica, salvato dai vigili del fuoco (Di sabato 22 maggio 2021) I vigili del fuoco volontari di Madone hanno recuperato e salvato un Cane caduto nel canale della centrale idroelettrica di Marne. L’intervento è avvenuto alle 12.15 di sabato 22 maggio. Una volta tratto in salvo il Cane, è stato interpellato il sindaco di Filago che è arrivato sul posto lo ha preso in carico. Il primo cittadino lo porterà al canile di Levate e cercherà di trovare una famiglia che se ne possa prendere cura. Leggi su bergamonews (Di sabato 22 maggio 2021) Idelvolontari di Madone hanno recuperato euncaduto nelidrodi Marne. L’intervento è avvenuto alle 12.15 di sabato 22 maggio. Una volta tratto in salvo il, è stato interpellato il sindaco di Filago che è arrivato sul posto lo ha preso in carico. Il primo cittadino lo porterà al canile di Levate e cercherà di trovare una famiglia che se ne possa prendere cura.

Advertising

enpaonlus : Pit Bull cade da una finestra del secondo piano e finisce in mezzo ai passanti nella via dello shopping a Genova, i… - Faraone2016 : RT @Faraone2016: Pit Bull cade da una finestra del secondo piano e finisce in mezzo ai passanti nella via dello shopping a Genova, il cane… - Faraone2016 : Pit Bull cade da una finestra del secondo piano e finisce in mezzo ai passanti nella via dello shopping a Genova, i… - LEBBY4EVER : RT @webecodibergamo: Cane cade nelle acque della centrale idroelettrica a Marne: in salvo ora cerca una famiglia - webecodibergamo : Cane cade nelle acque della centrale idroelettrica a Marne: in salvo ora cerca una famiglia -