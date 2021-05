Campionati europei | Pilato record del mondo nei 50 rana

(Di domenica 23 maggio 2021) Straordinaria impresa di Benedettache stabilisce ildelnei 50col tempo di 29"30 nelle semifinali della 35esima edizione deidi nuoto in svolgimento alla Duna Arena di Budapest. La 16enne di Taranto, già argento iridato a Gwangju e campionessa europea della specialità in vasca corta, di cui detiene ilcontinentale in 28"81, diventa la più giovane primatista mondiale della storia italiana. Intanto, l'Italia è medaglia di bronzo nella finale della 4x100 stile libero mista aglidi Budapest. Gli azzurri in gara con Miressi, Ceccon, Pellegrini e Di Pietro arrivano terzi con 3'22"64, dietro all'Olanda con 3'22"26. L'oro è andato alla Gran Bretagna con 3'22"07.

... rispettivamente oro e bronzo in questa gara attesissima aidi Nuoto Paralimpico di Funchal in Portogallo. Per il nuotatore napoletano si tratta del secondo argento dopo quello ...Straordinario risultato per la torinese Carlotta Gilli, che chiude idi Fuchal con 6 medaglie in 6 gare. Oggi oro nei 200 stile libero per chiudere in bellezza una splendida avventura nella quale Carlotta aveva già conquistato l'oro nei 100 farfalla, ...Straordinaria impresa di Benedetta Pilato che stabilisce il record del mondo nei 50 rana col tempo di 29?30 nelle semifinali della 35esima edizione dei campionati Europei di nuoto in svolgimento alla ...Budapest e l'Ungheria sono ormai la sua seconda casa. Non poteva che iniziare da lì, per Giovanni Costantino, una nuova avventura, con maggiori responsabilità. Il tecnico messinese lascia la nazional ...