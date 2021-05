Campania, 565 positivi su più di 13mila tamponi, altri 24 morti “recuperati” dai mesi scorsi (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 565 i positivi del giorno (162 sintomatici), secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. I tamponi effettuati sono 13.519. Il tasso positivi/tamponi è al 4,17%. I deceduti registrati sono 29. La Campania, che ieri aveva scoperto altri 85 morti finora non attribuiti al Covid, oggi ne trova altri 24 riferiti ai mesi scorsi. “Del totale di 29 deceduti, 24 si evincono da un’ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti”. Alto il numero di guariti: 2.333. Si riduce ulteriormente la pressione ospedaliera: ieri i posti letto occupati in terapia intensiva erano 87, oggi sono scesi a 82. Report posti letto su base ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 565 idel giorno (162 sintomatici), secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Ieffettuati sono 13.519. Il tassoè al 4,17%. I deceduti registrati sono 29. La, che ieri aveva scoperto85finora non attribuiti al Covid, oggi ne trova24 riferiti ai. “Del totale di 29 deceduti, 24 si evincono da un’ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono aiprecedenti”. Alto il numero di guariti: 2.333. Si riduce ulteriormente la pressione ospedaliera: ieri i posti letto occupati in terapia intensiva erano 87, oggi sono scesi a 82. Report posti letto su base ...

