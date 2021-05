Campagna vaccinale anti-Covid, funziona il “by night”: le dosi somministrate ieri (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri 21 maggio 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-Covid dell’Asl di Avellino tot. 4.274 dosi di vaccino così suddivise: ? 117 presso il Centro vaccinale di Monteforte Irpino ? 170 presso il Centro vaccinale di Mirabella Eclano ? 91 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 87 presso il Centro vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi ? 90 presso il Centro vaccinale di Montemarano ? 969 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 206 presso il Centro vaccinale di Montoro ? 160 presso il Centro vaccinale di Solofra ? 114 presso il Centro vaccinale Vita di Ariano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di21 maggio 2021 sono statepresso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 4.274di vaccino così suddivise: ? 117 presso il Centrodi Monteforte Irpino ? 170 presso il Centrodi Mirabella Eclano ? 91 presso il Centrodi Sant’Angelo dei Lombardi ? 87 presso il Centrodel P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi ? 90 presso il Centrodi Montemarano ? 969 presso il Centrodi Avellino ? 206 presso il Centrodi Montoro ? 160 presso il Centrodi Solofra ? 114 presso il CentroVita di Ariano ...

