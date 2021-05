Calciomercato Napoli: sarà rivoluzione nel reparto difensivo, tutti i nomi (Di sabato 22 maggio 2021) Si prepara una mini rivoluzione estiva nella difesa del Napoli, anche Koulibaly a rischio. I nomi nella lista di Giuntoli Non siamo ancora entrati nella fase operativa del mercato, ma di nomi se ne fanno tanti nell’ultimo periodo, soprattutto per il Napoli. La difesa sarà il reparto che verrà maggiormente rinnovato visto le partenze certe di Maksimovic e Hysaj, quella probabile di Koulibaly e la solita sfortuna di Ghoulam. Come riporta questa mattina la Gazzetta il nuovo centrale che terrà a braccetto Manolas potrebbe allora essere Marcos Senesi del Feyenoord, argentino classe 1997 che costa attorno ai 15 milioni. Il doppio, circa, per il terzino Pau Torres. Stessa età di Senesi ma maggior esperienza europea e una grande stagione al Villareal. Per lui la trattativa ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Si prepara una miniestiva nella difesa del, anche Koulibaly a rischio. Inella lista di Giuntoli Non siamo ancora entrati nella fase operativa del mercato, ma dise ne fanno tanti nell’ultimo periodo, soprattutto per il. La difesailche verrà maggiormente rinnovato visto le partenze certe di Maksimovic e Hysaj, quella probabile di Koulibaly e la solita sfortuna di Ghoulam. Come riporta questa mattina la Gazzetta il nuovo centrale che terrà a braccetto Manolas potrebbe allora essere Marcos Senesi del Feyenoord, argentino classe 1997 che costa attorno ai 15 milioni. Il doppio, circa, per il terzino Pau Torres. Stessa età di Senesi ma maggior esperienza europea e una grande stagione al Villareal. Per lui la trattativa ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Tuttosport, Ribaltone ... TuttoSportLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina ... se riporta i bianconeri in Champions League può restare a TorinoGattuso: addio al Napoli, è nella ...

Spalletti - Napoli, CDM: opzione forte, pronto ad immergersi nell'avventura! Inzaghi e una new entry in lizza Calciomercato Napoli ultime notizie oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno Luciano Spalletti è pronto ad immergersi nell'avventura Napoli , si tratta di un'...

Clamoroso Hysaj, Il Mattino: appuntamento ADL-Giuffredi, apertura rinnovo last minute! CalcioNapoli24 ESPN, Maglie più belle in A: vince l'ACF del '99/00 Non è mai facile stilare una classifica delle maglie da calcio più belle o di quelle più brutte: Espn, uno dei medium sportivi più influenti del mondo, ha provato ...

Una panchina per 4, i più accreditati. Ci son due fermi da un biennio! Una panchina per quattro. Quella del Napoli, ovviamente, che dopo la gara di domenica sera contro il Verona si libererà da Gattuso. Il casting da parte di Aurelio De Laurentiis è aperto e al momento s ...

