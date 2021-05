Calciomercato Inter: sirene spagnole per Lautaro Martinez. Le ultime (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il Barcellona, adesso ci provano Real e Atletico Madrid per Lautaro Martinez. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna Pressing dalla Spagna su Lautaro Martinez. Barcellona lontano: adesso ci sarebbero Real e Atletico Madrid a premere sul ‘Toro’ dell’Inter. Come riporta il quotidiano Marca, il nuovo agente dell’attaccante argentino Camano avrebbe incontrato in settimana i due club madrileni per affrontare la situazione del suo assistito. Una partenza di Lautaro dall’Inter sarebbe complessa, anche se il giocatore sarebbe pronto a valutare eventuali offerte. Il Real virerebbe sul ‘Toro’ nel caso in cui fallisse l’assalto ad Haaland, mentre l’Atletico potrebbe tentare l’affondo se Suarez lasciasse la squadra di Simeone. CONTINUA A LEGGERE SU ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Dopo il Barcellona, adesso ci provano Real e Atletico Madrid per. Leindiscrezioni dalla Spagna Pressing dalla Spagna su. Barcellona lontano: adesso ci sarebbero Real e Atletico Madrid a premere sul ‘Toro’ dell’. Come riporta il quotidiano Marca, il nuovo agente dell’attaccante argentino Camano avrebbe incontrato in settimana i due club madrileni per affrontare la situazione del suo assistito. Una partenza didall’sarebbe complessa, anche se il giocatore sarebbe pronto a valutare eventuali offerte. Il Real virerebbe sul ‘Toro’ nel caso in cui fallisse l’assalto ad Haaland, mentre l’Atletico potrebbe tentare l’affondo se Suarez lasciasse la squadra di Simeone. CONTINUA A LEGGERE SU ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - sportli26181512 : Inter, Materazzi: '22 maggio 2010, what else?' FOTO: Marco Materazzi ricorda il trionfo in Champions...… - ColomboSaverio : RT @diegocatalano77: Ciro Venerato ci informa che la settimana prossima #Allegri firma col #Napoli. Ma solo dopo aver aspettato il Real Mad… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Mercato agenti in fermento: il portiere dell'#Inter Andrei #Radu può tornare con Oscar #Damiani dopo l'ultimo anno nella sc… - ParmeshSriv : RT @NicoSchira: Mercato agenti in fermento: il portiere dell'#Inter Andrei #Radu può tornare con Oscar #Damiani dopo l'ultimo anno nella sc… -