Calciomercato, Andrea Belotti al West Ham: è quasi realtà (Di sabato 22 maggio 2021) Andrea Belotti pare lontano dal Torino e non sembra solo una voce.Secondo fonti confidenziali Urbano Cairo avrebbe già chiuso l’affare con il West Ham, una sua possibile visita a Londra avrebbe infatti sancito il trasferimento di Andrea Belotti. La squadra londinese si era già interessata in altre occasioni all’attaccante granata ma la stagione difficile del Toro, e quella esaltante del West Ham, potrebbero aver indirizzato anche la scelta di Belotti stesso.La società di Cairo inoltre non resterebbe sprovvista nel reparto avanzato: la prestazioni di Zaza e Sanabria nel finale di stagione avrebbero dimostrato alla dirigenza la bontà di questa coppia d’attacco. I numeri dell’affare Belotti-West Ham Seppure non siano certe le cifre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021)pare lontano dal Torino e non sembra solo una voce.Secondo fonti confidenziali Urbano Cairo avrebbe già chiuso l’affare con ilHam, una sua possibile visita a Londra avrebbe infatti sancito il trasferimento di. La squadra londinese si era già interessata in altre occasioni all’attaccante granata ma la stagione difficile del Toro, e quella esaltante delHam, potrebbero aver indirizzato anche la scelta distesso.La società di Cairo inoltre non resterebbe sprovvista nel reparto avanzato: la prestazioni di Zaza e Sanabria nel finale di stagione avrebbero dimostrato alla dirigenza la bontà di questa coppia d’attacco. I numeri dell’affareHam Seppure non siano certe le cifre ...

