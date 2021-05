Calcio | Pirlo | ‘Bologna ottima squadra ma alla Champions ci crediamo tanto’

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag.(Adnkronos) – “Il Bologna è un’, gioca ae crea tanto. Ha ottimi giocatori, anche giovani. Sarà una partita difficile perché è unache gioca per attaccare e fare gol”. Queste le parole dell’allenatore della Juventus, Andrea, in conferenza stampavigilia della partita contro il Bologna. “Al dall’Ara entrerò a testa alta – prosegue– ho sempre fatto il mio lavoro al 100% e non ho motivo di tenerla bassa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... come sempre, ma siamo tranquilli e c'è entusiasmo " sono le parole di Andreain conferenza ... Il Bologna gioca a, crea tanto, ha ottimi giovani giocatori. Sarà difficile come all'andata".'Ci crediamo tanto: eravamo morti dopo il Milan, ci siamo rialzati da soli i risultati ci hanno fatto tornare a vivere'. Così Andreaha parlato delle possibilità di Champions League alla vigilia dell'ultima giornata nella conferenza stampa di presentazione di Bologna - Juventus. 'Dobbiamo pensare innanzi tutto a noi stessi, ...Roma, 22 mag.(Adnkronos) - "Il Bologna è un'ottima squadra, gioca a calcio e crea tanto. Ha ottimi giocatori, anche giovani. Sarà una partita difficile perché è una squadra che gioca per attaccare e f ...Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus: ecco le dichiarazioni del tecnico Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gar ...