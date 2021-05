Calcio: Pioli, ‘domani partita della svolta, pronti per un risultato importante’ (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “La classifica finale darà i verdetti finali, sappiamo che la partita della svolta è quella di domani, la squadra è motivata e pronta a raccogliere un risultato importante”. Queste le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta decisiva per la corsa Champions. “È stata una settimana particolare – prosegue Pioli – da mercoledì la delusione è stata trasformata in concentrazione e determinazione”. Il tecnico rossonero ha detto di aspettarsi “un’Atalanta che attaccherà, che giochi la miglior partita possibile, hanno dimostrato di essere molto forti e domani bisogna essere preparati” ma ha sottolineato che “domani abbiamo l’occasione per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “La classifica finale darà i verdetti finali, sappiamo che laè quella di domani, la squadra è motivata e pronta a raccogliere unimportante”. Queste le parole dell’allenatore del Milan, Stefano, nella conferenza stampa alla vigiliacontro l’Atalanta decisiva per la corsa Champions. “È stata una settimana particolare – prosegue– da mercoledì la delusione è stata trasformata in concentrazione e determinazione”. Il tecnico rossonero ha detto di aspettarsi “un’Atalanta che attaccherà, che giochi la migliorpossibile, hanno dimostrato di essere molto forti e domani bisogna essere preparati” ma ha sottolineato che “domani abbiamo l’occasione per ...

