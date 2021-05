Calcio: Messi, 'in volo da Rosario a Barcellona piangevo sempre, ma volevo giocare a calcio' (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Quando viaggiavo in aereo da Rosario a Barcellona piangevo sempre, volevo restare a casa mia, ma volevo anche tornare a giocare a calcio". Questa parte dell'intervista rilasciata da Lionel Messi al quotidiano argentino 'Olé', in cui la Pulce ha raccontato aneddoti e curiosità. L'argentino non ha menzionato il Barcellona né accennato a niente che riguardi il rinnovo de contratto. Il sei volte Pallone d'oro ha svelato anche qual'è il suo rimpianto calcistico: "mi dispiace non aver preso le magliette di Ronaldo (il brasiliano) e Roberto Carlos - racconta Messi - entrambi li ho affrontati ad inizio carriera e non ho le loro divise". Sul campo da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Quando viaggiavo in aereo darestare a casa mia, maanche tornare a". Questa parte dell'intervista rilasciata da Lionelal quotidiano argentino 'Olé', in cui la Pulce ha raccontato aneddoti e curiosità. L'argentino non ha menzionato ilné accennato a niente che riguardi il rinnovo de contratto. Il sei volte Pallone d'oro ha svelato anche qual'è il suo rimpianto calcistico: "mi dispiace non aver preso le magliette di Ronaldo (il brasiliano) e Roberto Carlos - racconta- entrambi li ho affrontati ad inizio carriera e non ho le loro divise". Sul campo da ...

