(Di sabato 22 maggio 2021) La stagione delsi conclude con una vittoria., Semplici: “Partita col Verona la svolta. Futuro? Vedremo”Un'annata cominciata male e finita in crescendo, con le sapienti mani di Davideche ancora una volta hanno permesso ai liguri di raggiungere una salvezza tranquilla. Nell'anticipo del sabato sera il Grifone ha trovato una vittoria di misura contro ilper 1-0. Al termine del match, Davideha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Il tecnico ravennate viene incalzato su una sua possibile riconferma, ma preferisce non sbilanciarsi: "La mia storia dice certe cose. Ahanno continuato a giocare come io avevo imposto per qualche anno, così come a Palermo e al. L’unica volta ...

Advertising

martinLuengo2 : Serie A: Cagliari 0 Genoa 1 (Eldor Shomurodov 15'), Sampdoria 3 (Fabio Quagliarella 20' Omar Colley 44' Manolo Gabb… - CalciohellasIt : Si chiude la #SerieA di #Cagliari, #Genoa, #Crotone, #Fiorentina, #Parma e #Sampdoria - Bitesizewn : Cagliari 0-1 Genoa: Shomurodov stars in Sardinia - CalcioPillole : Le parole del tecnico del #Cagliari dopo la sconfitta contro il Genoa: 'Abbiamo fatto una bella prestazione stasera… - Mediagol : #Cagliari-#Genoa, Ballardini: 'Genova una piazza strana. Kallon? Sono arrabbiato' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Genoa

Ilvince anche a, chiude alla grande il proprio campionato e si porta momentaneamente all'undicesimo posto della classifica, in attesa delle sfide della domenica. Un risultato che porta la ...D'Aversa Ammoniti: Leris (S), Bani (P)0 - 1 ( HIGHLIGHTS ) vedi anche Finale Coppa Italia, vince la Juventus: 2 - 1 all'Atalanta. FOTO 15' Shomurodov(3 - 4 - 1 - 2): ...(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il Genoa chiude in bellezza: vittoria alla Sardegna Arena contro un Cagliari già appagato dalla clamorosa rimonta-salvezza. Decide Shomudorov con un gol in ...Il Genoa è stato bravo a sbloccare il risultato. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare. Sono soddisfatto degli obiettivi raggiunti. Devo ringraziare questi ragazzi per quanto fatto in queste ...