Buon compleanno Francesco Protettì | De Silvestri | Ogbonna…

(Di domenica 23 maggio 2021) …Angelo Del Boca, Dino Sani, Joan Collins,Sisinni, Bruno Prosdocimi, Michele Spera, Brunella Tocci, Franco Iseppi, Luigi Li Gotti, Antonis Samaras, Bruno Gentili, Pino Pisicchio, Enrico Cisnetto, Giacomo Scarpelli, Gian Pietro dal Moro, Bartolomeo Amidei, Daniele Massaro, Massimo Ceccherini, Carlo Martelli, Giovanni Lopez, Daniele Pecci, Rubens Barrichello, Valerio di Cesare, Simone Missiroli, Ezequiel Schelotto, Raffaele Alcibiade… Oggi 23 maggio compiono gli anni:, manager; Angelo del Boca, giornalista, storico, scrittore; Dino Sani, ex calciatore; Joan Collins, attrice; Bruno Alberti, ex sciatore, alpinista;Sisinni, politico; Bruno Prosdocimi, pittore, disegnatore; Michele Spera, designer; Brunella Tocci, giornalista, conduttrice tv, scrittrice; Erminio Gius, psicologo; ...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno, @MarioMandzukic9 ???? #ForzaJuve - Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno @kingarturo23! ?????? - RaiRadio2 : Buon Compleanno a @LinoGuanciale ?? #21maggio - GiannellaAnna : Nel tuo sorriso sono celate le poesie più belle del mondo ... BUON COMPLEANNO, AMORE MIO! ???? Oggi sarà LEGGEN ... D… - chiasaur : @GhaliFoh buon compleanno!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

NewTuscia

Clara, sorprendici ancora". E' il primo messaggio che appare oggi sulla bacheca social nel giorno del ventesimodi Clara Manzoni, la giovane assessore della giunta del ...In chiusura, gli auguri didel Consiglio al presidente onorario Gianni Gola.I fan di Skam Italia si ritrovano su Twitter e la reunion sfocia subito in una vera e propria protesta nella speranza di essere ascoltati.Si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo lo scontro con un’altra auto. Nel giorno del suo compleanno i pensieri degli amici e del sindaco ...