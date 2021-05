Bundesliga, i verdetti dopo l’ultima giornata. Il Werder Brema retrocede, Colonia allo spareggio. L’Union Berlino in Europa (Di sabato 22 maggio 2021) Si è conclusa con delle sorprese la Bundesliga 2020/2021 dopo l’ultima giornata. Il Bayern Monaco già campione ha vinto per 5-2 contro l’Augsburg, in gol anche Robert Lewandowski, che va a quota 41 superando Gerd Muller. Per quanto riguarda i verdetti vanno in Champions anche il Lipsia, il Borussia Dortmund e il Wolfsburg. Solo Europa League per Eintracht e Leverkusen. Storica qualificazione in Conference League per L’Union Berlino che beffa il Moenchengladbach all’ultima giornata. Succede di tutto in zona salvezza: il Werder Brema perde e retrocede in Zweite con lo Schalke, va allo spareggio il Colonia, mentre si ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Si è conclusa con delle sorprese la2020/2021. Il Bayern Monaco già campione ha vinto per 5-2 contro l’Augsburg, in gol anche Robert Lewandowski, che va a quota 41 superando Gerd Muller. Per quanto riguarda ivanno in Champions anche il Lipsia, il Borussia Dortmund e il Wolfsburg. SoloLeague per Eintracht e Leverkusen. Storica qualificazione in Conference League perche beffa il Moenchengladbach al. Succede di tutto in zona salvezza: ilperde ein Zweite con lo Schalke, vail, mentre si ...

