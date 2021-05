Bundesliga 2021: il Werder Brema retrocede, Colonia allo spareggio, Union Berlino in Conference League. Lewandowski nella storia (Di sabato 22 maggio 2021) I verdetti dopo l’ultima giornata della Bundesliga 2021. La 34esima e ultima giornata si è giocata tutta in contemporanea, regalando un pomeriggio di emozioni contrastanti e tanti gol nel massimo campionato tedesco. A piangere sono i giocatori e i tifosi del Werder Brema, che retrocede nella Zweite Bundesliga dopo la sconfitta per 2-4 contro il Borussia Moenchengladbach. Dopo il gol di Stindl in apertura, gli ospiti dilagano nella ripresa, portandosi sullo 0-4. Inutile la reazione del Werder con i gol di Rashic e Fullkrug. A condannare i padroni di casa alla retrocessione degli uomini di Schaaf è la vittoria del Colonia contro lo Schalke. Il gol di Bornauw all’86’ regala i tre punti ai padroni di casa, che si erano ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) I verdetti dopo l’ultima giornata della. La 34esima e ultima giornata si è giocata tutta in contemporanea, regalando un pomeriggio di emozioni contrastanti e tanti gol nel massimo campionato tedesco. A piangere sono i giocatori e i tifosi del, cheZweitedopo la sconfitta per 2-4 contro il Borussia Moenchengladbach. Dopo il gol di Stindl in apertura, gli ospiti dilaganoripresa, portandosi sullo 0-4. Inutile la reazione delcon i gol di Rashic e Fullkrug. A condannare i padroni di casa alla retrocessione degli uomini di Schaaf è la vittoria delcontro lo Schalke. Il gol di Bornauw all’86’ regala i tre punti ai padroni di casa, che si erano ...

