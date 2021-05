Brutta storia per una famosa clinica: gli amputano la gamba ma è quella sbagliata. Dov’è successo (Di sabato 22 maggio 2021) Già dover avere un arto amputato è un trauma terribile per chiunque, provate ad immaginare se poi dovessero anche sbagliare a farlo e vi ritrovate senza quello sano! Un fatto incredibile ma che è avvenuto davvero in una clinica in Austria, è questo che sta emergendo nelle ultime ore sugli organi di stampa. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Un terribile e fatale errore Pare che nella Freistadt Clinic, in Austria, sia stato commesso un terribile errore, di quelli che ti cambiano la vita, in peggio, e che ad un uomo sia stata appunto amputata la gamba sbagliata. Secondo quanto scrive il Daily Mail: Un ospedale austriaco ha ammesso di aver amputato la gamba sbagliata di uno dei suoi pazienti anziani durante quella che avrebbe dovuto essere una procedura di routine. La ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 22 maggio 2021) Già dover avere un arto amputato è un trauma terribile per chiunque, provate ad immaginare se poi dovessero anche sbagliare a farlo e vi ritrovate senza quello sano! Un fatto incredibile ma che è avvenuto davvero in unain Austria, è questo che sta emergendo nelle ultime ore sugli organi di stampa. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Un terribile e fatale errore Pare che nella Freistadt Clinic, in Austria, sia stato commesso un terribile errore, di quelli che ti cambiano la vita, in peggio, e che ad un uomo sia stata appunto amputata la. Secondo quanto scrive il Daily Mail: Un ospedale austriaco ha ammesso di aver amputato ladi uno dei suoi pazienti anziani duranteche avrebbe dovuto essere una procedura di routine. La ...

