Bruno Barbieri | il ricordo del passato | “Ci ha fermato la polizia”

Leggi su altranotizia

(Di sabato 22 maggio 2021) Lo chef stellatoha raccontato un aneddoto della sua adolescenza che siamo sicuri nessuno conosce: scopriamolo insieme. Il racconto di(Instagram)Il mitico chef stellato, storico protagonista dei più famosi reality di cucina, torna questa sera in tv per un nuovo appuntamento con 4 Hotel. Lo show come sempre andrà in onda in prima serata su Sky Uno. Durante questa ultima puntata del seguitissimo programma televisivo, lo chef visiterà 4 bellissimi hotel in Toscana. Lo show è molto amato dal pubblico, anche perchè gli italiani si sono ormai affezionati a, che infatti è molto seguito anche sui social. Intervistato qualche tempo fa per Rolling Stone, lo chef ha parlato molto di musica, dei cantanti ...