Briga spiega perché non è più andato ospite ad Amici ed è sarcastico su Sangiovanni

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 22 maggio 2021) Mattiaè stato un allievo della quattordicesima edizione di. Il cantante, che deve la sua popolarità proprio alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, è statodel talent una sola volta. Il ragazzo ha cosìto come mai, ormai da anni, non si fa più vedere nel programma che gli ha regalato la celebrità: Ho fattoe sono tornato una volta sola l’anno successivo, nel frattempo sono usciti altri tre dischi, ho scritto due romanzi e ho fatto Sanremo. Direi che è strano se ci vado, non se non ci vado. In molti ricorderanno che l’artista, durante la sua partecipazione al talent, si mostrò contrariato ad interpretare una canzone di Adriano Celentanosi tratta di un artista a lui non particolarmente gradito. Alla domanda “Se lo beccassi per strada ...