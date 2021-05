Brevetti vaccini, Di Maio: “Tutti i Paesi devono avere libero accesso, nel modo più veloce possibile” (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA – “Davanti a una crisi globale, la risposta deve essere forte e collettiva. Non ci sono spazi per egoismi, da soli non si va da nessuna parte. Lo abbiamo visto nei mesi più duri di questa pandemia, quando mancavano mascherine e dispositivi sanitari. È scattata una solidarietà tra Stati che ci ha permesso di affrontare i momenti più difficili. Quella solidarietà, che ha salvato tante vite, serve anche adesso per permettere a Tutti i Paesi di avere libero accesso ai vaccini”. Così Luigi Di Maio, che sostiene che ieri dal Global Health Summit di Roma “sono emersi messaggi molto significativi per una gestione incisiva e condivisa della pandemia, che ci permetta di rafforzare la prevenzione sanitaria a livello globale. Le parole del Presidente Draghi sono molto ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA – “Davanti a una crisi globale, la risposta deve essere forte e collettiva. Non ci sono spazi per egoismi, da soli non si va da nessuna parte. Lo abbiamo visto nei mesi più duri di questa pandemia, quando mancavano mascherine e dispositivi sanitari. È scattata una solidarietà tra Stati che ci ha permesso di affrontare i momenti più difficili. Quella solidarietà, che ha salvato tante vite, serve anche adesso per permettere adiai”. Così Luigi Di, che sostiene che ieri dal Global Health Summit di Roma “sono emersi messaggi molto significativi per una gestione incisiva e condivisa della pandemia, che ci permetta di rafforzare la prevenzione sanitaria a livello globale. Le parole del Presidente Draghi sono molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Brevetti vaccini Global Health Summit, von der Leyen: avrà importanza storica Per quanto riguarda la discussione sulla possibile sospensione ('waiver') dei brevetti sui vaccini (chiesta inizialmente da India e Sud Africa, e recentemente sostenuta, ancorché in termini molto ...

Covid: M5S, 'dichiarazione Roma deludente' 'Da una parte le coraggiose parole di Draghi sul sostegno dell'Italia alla proposta della sospensione dei brevetti sui vaccini per cui da tempo si batte il MoVimento 5 Stelle, dall'altra la deludente dichiarazione finale del vertice mondiale sulla salute tenutosi oggi a Roma che, a causa dei veti ...

Vaccini e brevetti: un risiko complesso ISPI Brevetti vaccini, Di Maio: “Tutti i Paesi devono avere libero accesso, nel modo più veloce possibile” ROMA - "Davanti a una crisi globale, la risposta deve essere forte e collettiva. Non ci sono spazi per egoismi, da soli non si va da nessuna parte. Lo ...

Covid, vaccini, licenze, donazioni e sblocco dell’export. Le 3 mosse del premier Mario Draghi L’opera del premier per superare le resistenze sulla proprietà intelletuale e dare ai paesi africani il know how per produrre i farmaci ...

