Bonus tv: quanto vale e come sfruttarlo (Di sabato 22 maggio 2021) come usare il Bonus tv? Ecco tutto ciò che c'è da sapere su come funziona. Due bimbi che guardano la televisione a casa – Getty ImagesIl Governo del Premier Mario Draghi sta mettendo a punto alcune misure per il Bonus tv. Il problema è che molti televisori che le famiglie italiane posseggono devono essere sostituiti visto l'imminente cambio al nuovo standard di digitale terrestre. Per fare in modo che tutte le tv si adattino, è necessario che vengano completamente sostituiti o adeguati con decoder specifici. Alcuni modelli, infatti, non possono neanche effettuare l'aggiornamento del sistema. La spesa, però, risulta essere ingente e, pertanto, si è deciso di dare dei piccoli incentivi nella rottamazione dei vecchi modelli. Il cosiddetto Bonus tv nasce in questo modo, ossia per poter ...

