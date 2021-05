Bolsonaro multato: “Senza mascherina, promuove assembramenti” (Di sabato 22 maggio 2021) multato Jair Bolsonaro. Le autorità dello stato brasiliano di Maranhao hanno inflitto una sanzione al presidente per aver provocato assembramenti e non aver indossato la mascherina durante un evento ad Acailandia nel mezzo della pandemia di coronavirus. Per la Superintendencia de Vigilancia Sanitaria (Suvisa) di Maranhao, Bolsonaro non ha rispettato “l’obbligo di indossare la mascherina” come misura di prevenzione e “ha promosso assembramenti con più di 100 persone Senza controllo sanitario”, come ha riportato G1, precisando che l’importo della sanzione non è stato ancora definito. Ieri le autorità sanitarie del Brasile hanno confermato 76.855 nuovi casi di Covid-19 e 2.215 decessi a causa della pandemia. Nello stato di Maranhao sono stati confermati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021)Jair. Le autorità dello stato brasiliano di Maranhao hanno inflitto una sanzione al presidente per aver provocatoe non aver indossato ladurante un evento ad Acailandia nel mezzo della pandemia di coronavirus. Per la Superintendencia de Vigilancia Sanitaria (Suvisa) di Maranhao,non ha rispettato “l’obbligo di indossare la” come misura di prevenzione e “ha promossocon più di 100 personecontrollo sanitario”, come ha riportato G1, precisando che l’importo della sanzione non è stato ancora definito. Ieri le autorità sanitarie del Brasile hanno confermato 76.855 nuovi casi di Covid-19 e 2.215 decessi a causa della pandemia. Nello stato di Maranhao sono stati confermati ...

