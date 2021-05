Bologna Juventus probabili formazioni | McKennie in mediana

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 22 maggio 2021)– Lasi prepara ad affrontare il Bolgona, in casa dei rossoblù. Domani sera alle 20.45, Juve, Napoli e Milan giocheranno in contemporanea in attesa di capire chi andrà in Champions League. Difficile, quasi impossibile per i bianconeri, che ripongono l’unica speranza champions nell’Atalanta di Gasperini, che dovrà fermare il Milan. Il Napoli dovrà vincere contro il Verona, una partita sulla carta facile per i partenopei. Pirlo intanto si prepara per affrontare Mihajlovic., chi gioca Andrea Pirlo si affiderà ad un 4-4-2 nel quale non ci sarà lo squalificato Bentancur. Nel cuore della difesa spazio a De Ligt e Chiellini, mentre in...