Bologna-Juventus, Pirlo: “Crediamo tanto alla Champions” (Di sabato 22 maggio 2021) Bologna-Juventus, Andrea Pirlo in conferenza stampa: “Ronaldo lo vedo ancora in bianconero e concentrato”. Bologna – Vigilia di Bologna-Juventus per Andrea Pirlo. Il tecnico dei bianconeri in conferenza stampa ha presentato la delicata e decisiva trasferta del Dall’Ara, in programma alle 20:45 di domenica 23 maggio. Bologna-Juventus, la conferenza stampa di Andrea Pirlo Una partita decisiva per la Juventus. “La squadra – ha confermato Andrea Pirlo riportato da tuttomercatoweb.com – ha recuperato bene dalla sfida contro l’Atalanta perché le vittorie aiutano. Affrontiamo una partita non semplice, ma noi ci Crediamo . Per prima cosa dobbiamo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021), Andreain conferenza stampa: “Ronaldo lo vedo ancora in bianconero e concentrato”.– Vigilia diper Andrea. Il tecnico dei bianconeri in conferenza stampa ha presentato la delicata e decisiva trasferta del Dall’Ara, in programma alle 20:45 di domenica 23 maggio., la conferenza stampa di AndreaUna partita decisiva per la. “La squadra – ha confermato Andreariportato da tuttomercatoweb.com – ha recuperato bene dsfida contro l’Atalanta perché le vittorie aiutano. Affrontiamo una partita non semplice, ma noi ci. Per prima cosa dobbiamo ...

