Bologna-Juventus | lo striscione dei tifosi rossoblu | “Sbranateli” FOTO

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv:… - juventusfc : #BolognaJuve, fra poco le parole di Mister @Pirlo_official ?? - juventusfc : Avviciniamoci a #BolognaJuve con i ??5???! ?? - juve_magazine : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Ho sognato un rigore di Dybala, la Juventus avrà le motivazioni alle stelle' - periodicodaily : Pre Bologna-Juventus: le voci degli allenatori #BolognaJuventus #BolognaJuve -

Striscione dei tifosi del- I tifosi delhanno caricato la squadra contro lacon uno striscione esposto fuori al centro tecnico di allenamento: 'Sbranateli!'.Commenta per primo La trasferta asarà l'ultima per Buffon con la. Secondo la Gazzetta dello Sport , è in bilico anche il futuro in bianconero dei vari Cristiano Ronaldo, Chiellini, Morata, Dybala, Demiral e Ramsey. ...Dopo vedremo cosa sarà successo sugli altri campi". Andrea Pirlo indica la strada alla sua Juventus, attesa dall'ultima fatica in campionato: la trasferta a Bologna, che potrebbe regalarle il pass per ...DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS Domani sera, alle ore 20.45, la Juventus sarà impegnata nella sua ultima gara stagionale. I bianconeri se la giocherann ...