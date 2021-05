Bologna Juventus, da Dybala a Ramsey: partita decisiva per il loro futuro (Di sabato 22 maggio 2021) Bologna Juventus – La Vecchia Signora a Bologna conoscerà il futuro. L’Europa League è lo scenario più probabile e con essa una serie di addio in squadra. Non c’è soltanto Cristiano Ronaldo ad essere stato messo in bilico, ma anche diversi suoi compagni di squadra. Non c’è liquidità, l’imperativo sono le cessioni per alleggerire il monte degli stipendi. Bologna Juventus, tanti rischiano l’addio Adesso calcoli non se ne possono fare, ma solo parlare di chi è ad un passo dall’addio. Tra questi sicuramente Ramsey e Bernardeschi. Ma occhio a Paulo Dybala. Insomma, la rivoluzione è dietro l’angolo. Una conferma alla Juventus non è stata meritata sul campo da diversi elementi. Ramsey, ad esempio è cercato dall’Arsenal che ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 22 maggio 2021)– La Vecchia Signora aconoscerà il. L’Europa League è lo scenario più probabile e con essa una serie di addio in squadra. Non c’è soltanto Cristiano Ronaldo ad essere stato messo in bilico, ma anche diversi suoi compagni di squadra. Non c’è liquidità, l’imperativo sono le cessioni per alleggerire il monte degli stipendi., tanti rischiano l’addio Adesso calcoli non se ne possono fare, ma solo parlare di chi è ad un passo dall’addio. Tra questi sicuramentee Bernardeschi. Ma occhio a Paulo. Insomma, la rivoluzione è dietro l’angolo. Una conferma allanon è stata meritata sul campo da diversi elementi., ad esempio è cercato dall’Arsenal che ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ? 'Sbranateli': così i tifosi del #Bologna caricano la squadra prima della #Juventus ?? @Micol03707346 - juventusfc : Avviciniamoci a #BolognaJuve con i ??5???! ?? - forumJuventus : #BolognaJuve, domani ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-2 con Ronaldo e Dybala in attacco, McKennie e Rabiot in m… - gilnar76 : Striscione Bologna #Juve: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Nutizieri : Maifredi: 'Io, di questo Bologna, non mi accontenterei' -