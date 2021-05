Bollettino del 21 maggio: i dati dell’epidemia di oggi in Italia (Di sabato 22 maggio 2021) Il Ministero della Salute, oggi venerdì 21 maggio, ha reso noto il Bollettino della pandemia da Covid in Italia. (Getty Images)I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute. oggi, stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.183.476 con un incremento di 5.218 casi. Diminuiscono i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 291.788 (-7.698). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-75) che ad oggi contano 1.469 pazienti. Il numero dei guariti è giunto a 3.766.660 con un incremento di 12.695 unità. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 218 morti nelle ultime 24 ore ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Il Ministero della Salute,venerdì 21, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. (Getty Images)I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus insono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute., stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.183.476 con un incremento di 5.218 casi. Diminuiscono i soggetti attualmente positivi che adammontano a 291.788 (-7.698). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-75) che adcontano 1.469 pazienti. Il numero dei guariti è giunto a 3.766.660 con un incremento di 12.695 unità. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 218 morti nelle ultime 24 ore ...

