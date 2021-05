Bollettino Covid oggi, sabato 22 maggio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di sabato 22 maggio 2021) Nuova giornata di monitoraggio dei dati sulla pandemia nel territorio italiano. E’ stato pubblicato il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a sabato 22 maggio 2021, con il focus regione per regione. Ecco i dati relativi a contagi, morti e guariti. oggi si registrano 4.717 nuovi contagi, 125 morti, 12.633 guariti, 138.343 tamponi molecolari, 1.430 (-39) ricoverati in terapia intensiva, 9.488 (-437) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -8.044 gli attualmente positivi per un totale di 283.744. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, regione PER regione, DI ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Nuova giornata di monitoraggio dei dati sulla pandemia nel territorio italiano. E’ stato pubblicato ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a222021, con il focusper. Ecco i dati relativi asi registrano 4.717 nuovi, 125, 12.633, 138.343 tamponi molecolari, 1.430 (-39) ricoverati in terapia intensiva, 9.488 (-437) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -8.044 gli attualmente positivi per un totale di 283.744. ILE I NUMERI ODIERNI,PER, DI ...

