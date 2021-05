Bollettino Coronavirus di Sabato 22 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi all’1,64% (Di sabato 22 maggio 2021) In data 22 Maggio l’incremento nazionale dei casi è +0,11% (ieri +0,12%) con 4.188.190 contagiati totali, 3.779.293 dimissioni/guarigioni (+12.633) e 125.153 deceduti (+125); 283.744 infezioni in corso (-8.044). Ricoverati con sintomi -437 (9.488); terapie intensive -39 (1.430) con 64 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 286.603 tamponi totali (ieri 269.744) di cui 138.343 molecolari (ieri 138.909) e 148.260 test rapidi (ieri 130.835) con 83.919 casi testati (ieri 80.498); 4.717 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 1,64% (ieri 1,93% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 5,62% (ieri 6,48% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 828;Campania 565; Lazio 494; Piemonte 400; Puglia 399; Toscana 358; Sicilia 350; ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) In data 22l’incremento nazionale dei casi è +0,11% (ieri +0,12%) con 4.188.190 contagiati totali, 3.779.293 dimissioni/guarigioni (+12.633) e 125.153 deceduti (+125); 283.744 infezioni in corso (-8.044). Ricoverati con sintomi -437 (9.488); terapie intensive -39 (1.430) con 64 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 286.603totali (ieri 269.744) di cui 138.343 molecolari (ieri 138.909) e 148.260 test rapidi (ieri 130.835) con 83.919 casi testati (ieri 80.498); 4.717(target 4.311);totali 1,64% (ieri 1,93% – target 2%);/casi testati 5,62% (ieri 6,48% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 828;Campania 565; Lazio 494; Piemonte 400; Puglia 399; Toscana 358; Sicilia 350; ...

Advertising

Corriere : In Italia 4.717 nuovi casi e 125 morti: tasso di positività dell’1,6% È il più basso d... - SkyTG24 : Il bollettino con i dati di oggi - Para607 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 maggio: 4.717 nuovi casi e 125 morti. Crolla il tasso di positività… - Alberto_Today : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 maggio: 4.717 nuovi casi e 125 morti. Crolla il tasso di positività… - PorcodelMolente : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 maggio: 4.717 nuovi casi e 125 morti. Crolla il tasso di positività… -