Blocco dei licenziamenti, tensioni nel governo sulla nuova proroga voluta da Orlando. E il testo del decreto è ancora fantasma (Di sabato 22 maggio 2021) Non ci sono solo le bozze del decreto Semplificazioni ad agitare le acque per il governo Draghi. Nella maggioranza è scontro anche sull'ulteriore proroga del Blocco dei licenziamenti, fino al 28 agosto per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno e anche oltre per le imprese che utilizzano la cig ordinaria. La novità è stata proposta a sorpresa dal ministro del Lavoro Andrea Orlando durante il consiglio dei ministri di giovedì sul decreto Sostegni bis. A due giorni di distanza però il testo definitivo del provvedimento è ancora in fase di stesura e, nonostante il via libera in cdm e l'annuncio in conferenza stampa, la misura sembra in bilico. La sottosegretaria leghista Tiziana Nisini, via Sole 24 Ore, fa sapere che la ...

