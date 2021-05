Birmania: capo giunta, Suu Kyi sta bene, presto in tribunale (Di sabato 22 maggio 2021) La leader deposta birmana Aung San Suu Kyi "sta bene" di salute, si trova nella sua casa agli arresti domiciliari e a giorni, probabilmente lunedì, comparirà davanti ai giudici per rispondere delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) La leader deposta birmana Aung San Suu Kyi "sta" di salute, si trova nella sua casa agli arresti domiciliari e a giorni, probabilmente lunedì, comparirà davanti ai giudici per rispondere delle ...

