Biodiversità tradita | nel Recovery italiano solo lo 0 | 8% dei fondi è destinato a foreste | mare e aria E senza habitat gli animali contagiano l’uomo

(Di sabato 22 maggio 2021) La tutela dellaè il miglior antivirus che esista, ma in tutto il mondo un milione di specie di piante, insetti, uccelli e mammiferi rischiano l’estinzione (e ogni giorno si estinguono fino a 200 specie), mentre in Italia si parla di una perdita annuale pari allo 0,5% del totale. Eppure nel Pnrr sono andati meno di 1,7 miliardi a “qualità dell’”, lo 0,8 per cento di tutto il budget del piano. Così divisi: mezzo miliardo per la bonifica dei ‘siti orfani’ eredità dell’inquinamento industriale, 330 al verde urbano ed extraurbano (con azioni rivolte principalmente alle 14 città metropolitane, incluso lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, piantando almeno 6,6 milioni di alberi), 100 milioni alla digitalizzazione dei parchi nazionali, 400 milioni per ripristino e tutela dei fondali e degli ...