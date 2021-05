Biodiversità, Pollica è capitale della dieta mediterranea (Di sabato 22 maggio 2021) La piccola comunità del Cilento, in provincia di Salerno, è stata scelta per il nuovo progetto di Future Food Institute: un campus che si propone di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale attraverso l'impegno di una comunità dinamica e vitale di giovani impegnati nello sviluppo dell'innovazione in campo agroalimentare Leggi su rainews (Di sabato 22 maggio 2021) La piccola comunità del Cilento, in provincia di Salerno, è stata scelta per il nuovo progetto di Future Food Institute: un campus che si propone di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale attraverso l'impegno di una comunità dinamica e vitale di giovani impegnati nello sviluppo dell'innovazione in campo agroalimentare

