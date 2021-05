Bianca Berlinguer senza filtri a “Belve”: “Mauro Corona? Non me ne faccio ancora una ragione. Politica in Rai ha sempre cercato di interferire” (Di sabato 22 maggio 2021) “ancora soffro, non me ne sono fatta una ragione e spero di poterlo riavere con me. Ci sentiamo per telefono, il nostro legame non si è interrotto“, Bianca Berlinguer torna a parlare di Mauro Corona, allontanato nei mesi scorsi da “CartaBianca”, il talk show del martedì sera di Rai3. La giornalista si è raccontata senza filtri nel programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani: “C’era affetto anche perché erano ormai tre anni che lavorava con me, in un rapporto complicato ma che io sapevo essere complicato. È una questione televisiva perché avevo costruito con Mauro Corona una parte importante della trasmissione che era molto seguita. E poi mi ha ferito molto che non sia stata presa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) “soffro, non me ne sono fatta unae spero di poterlo riavere con me. Ci sentiamo per telefono, il nostro legame non si è interrotto“,torna a parlare di, allontanato nei mesi scorsi da “Carta”, il talk show del martedì sera di Rai3. La giornalista si è raccontatanel programma “” condotto da Francesca Fagnani: “C’era affetto anche perché erano ormai tre anni che lavorava con me, in un rapporto complicato ma che io sapevo essere complicato. È una questione televisiva perché avevo costruito conuna parte importante della trasmissione che era molto seguita. E poi mi ha ferito molto che non sia stata presa ...

