Best avrebbe compiuto oggi 75 anni. Lo ricordiamo con 5 sue frasi iconiche (Di sabato 22 maggio 2021) “Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobili. Il resto l’ho sperperato”. Un omaggio a Best è oggi doveroso George Best è stato un uomo che ha vissuto tutto al massimo. Nel calcio era un fenomeno, con l’alcol e con le donne pure. Il famoso gioco di parole “Pelé: good. Maradona: better. George: Best” testimonia ancora oggi l’amore viscerale che i tifosi hanno provato per la sua figura facendone un vero e proprio culto. 5) “Potrei andare dagli Alcolisti Anonimi, ma penso che sarebbe difficile per me rimanere anonimo”George Best non ha mai fatto segreto a nessuno delle proprie ombre. L’alcolismo purtroppo ha pesato in modo enorme sulla sua lucidità e sulla sua salute conducendolo ad purtroppo ad una fine prematura. 4) “Se fossi stato brutto non avreste ... Leggi su zon (Di sabato 22 maggio 2021) “Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobili. Il resto l’ho sperperato”. Un omaggio adoveroso Georgeè stato un uomo che ha vissuto tutto al massimo. Nel calcio era un fenomeno, con l’alcol e con le donne pure. Il famoso gioco di parole “Pelé: good. Maradona: better. George:” testimonia ancoral’amore viscerale che i tifosi hanno provato per la sua figura facendone un vero e proprio culto. 5) “Potrei andare dagli Alcolisti Anonimi, ma penso che sarebbe difficile per me rimanere anonimo”Georgenon ha mai fatto segreto a nessuno delle proprie ombre. L’alcolismo purtroppo ha pesato in modo enorme sulla sua lucidità e sulla sua salute conducendolo ad purtroppo ad una fine prematura. 4) “Se fossi stato brutto non avreste ...

Advertising

calciomercatoit : 7?? Il 22 maggio 1946, a Belfast, nasceva il 'quinto Beatle' Oggi avrebbe compiuto gli anni il grande George #Best - PaoloMarcacci : RT @RadioRadioWeb: #GeorgeBest oggi avrebbe compiuto 75 anni. Noi lo celebriamo cosi... ?? Il mito come non lo avete mai visto: con @PaoloM… - persemprecalcio : ?????? 'Il centro della scacchiera, un giocatore pieno di fantasia, un giocatore che dona magia a quelli che avrebber… - milkoscaglione : @melancholia79 Fuoriclasse assoluto, oggi avrebbe avuto più chances, allora era un idolo precursore dei tempi e delle mode.. #Best - CartaSergio : RT @CalcioPillole: Avrebbe compiuto 75 anni oggi George #Best, storico attaccante nordirlandese del #ManchesterUnited. Mito di un'epoca e g… -

Ultime Notizie dalla rete : Best avrebbe I programmi in tv oggi, 22 maggio 2021: Eurovision Song Contest e film Erin riesce a far restare in galera un delinquente che avrebbe potuto essere liberato senza ... 1a parte 00:30 - Italia's Got Talent - Best of Ep. 3 02:30 - Lady Killer Ep. 22 03:30 - Lady Killer Ep. 5 ...

Gauff, pasta di campionessa ... perse contro Ashleigh Barty, che avrebbe vinto il titolo, in tre set. Ma nel punto più alto della ... Numero 30 del mondo, il suo best ranking, Gauff ha vinto 18 delle ultime 24 partite giocate nel ...

Best avrebbe compiuto oggi 75 anni. Lo ricordiamo con 5 sue frasi iconiche Foggia ZON 22 maggio 1946, nasce George Best. La prima superstar del pallone Avrebbe compiuto 75 anni oggi George Best, storico attaccante nordirlandese del Manchester United. Mito di un'epoca e genio del suo tempo.

Erin riesce a far restare in galera un delinquente chepotuto essere liberato senza ... 1a parte 00:30 - Italia's Got Talent -of Ep. 3 02:30 - Lady Killer Ep. 22 03:30 - Lady Killer Ep. 5 ...... perse contro Ashleigh Barty, chevinto il titolo, in tre set. Ma nel punto più alto della ... Numero 30 del mondo, il suoranking, Gauff ha vinto 18 delle ultime 24 partite giocate nel ...Avrebbe compiuto 75 anni oggi George Best, storico attaccante nordirlandese del Manchester United. Mito di un'epoca e genio del suo tempo.