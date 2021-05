Bergamo, la maggioranza: “Esenzione dei costi per uso del suolo pubblico fino a fine anno” (Di sabato 22 maggio 2021) A fine aprile 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021 del Comune di Bergamo e lunedì 24 maggio il consiglio comunale sarà dedicato alla discussione degli ordini del giorno legati al bilancio e al documento unico di programmazione. Sono sei i documenti collegati a firma dei consiglieri di maggioranza, presentati alla stampa nella mattinata di venerdì 21 maggio. “Abbiamo approvato il bilancio preventivo del Comune: è molto coraggioso, che stravolge e cambia le linee guida fino ad ora adottate ed è figlio dell’emergenza che stiamo vivendo – ha dichiarato Massimiliano Serra, capogruppo del Partito Democratico – Ci saranno importanti investimenti, ma anche mutui da fare per poter realizzare delle opere, anche se il Comune ha da sempre cercato di evitare di indebitarsi. Noi presenteremo degli ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 maggio 2021) Aaprile 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021 del Comune die lunedì 24 maggio il consiglio comunale sarà dedicato alla discussione degli ordini del giorno legati al bilancio e al documento unico di programmazione. Sono sei i documenti collegati a firma dei consiglieri di, presentati alla stampa nella mattinata di venerdì 21 maggio. “Abbiamo approvato il bilancio preventivo del Comune: è molto coraggioso, che stravolge e cambia le linee guidaad ora adottate ed è figlio dell’emergenza che stiamo vivendo – ha dichiarato Massimiliano Serra, capogruppo del Partito Democratico – Ci sarimportanti investimenti, ma anche mutui da fare per poter realizzare delle opere, anche se il Comune ha da sempre cercato di evitare di indebitarsi. Noi presenteremo degli ...

censore1234 : @virginiaraggi @matteosalvinimi Sei finita non hai neanche la più la maggioranza e Stefano Bergamo De Vito.. per di… - paolomeli1 : RT @friendly_test: Prosegue l'#EuroTestWeek, grande adesione di studentesse (in maggioranza) e studenti universitari grazie al coinvolgimen… - IdaTacconi : RT @friendly_test: Prosegue l'#EuroTestWeek, grande adesione di studentesse (in maggioranza) e studenti universitari grazie al coinvolgimen… - friendly_test : Prosegue l'#EuroTestWeek, grande adesione di studentesse (in maggioranza) e studenti universitari grazie al coinvol… -