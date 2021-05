Benedetta Pilato, il 29?50 è record del mondo juniores e primato italiano dei 50 rana La nuotatrice tarantina ad un decimo dal mondiale. Nel pomeriggio la finale degli Europei (Di sabato 22 maggio 2021) Stralcio del comunicato diffuso da Federnuoto: Un pass per la finale e nove per le semifinali, con Benedetta Pilato che porta il record italiano nei 50 rana in 29”50, ad un decimo dal mondiale della statunitense Lilly King, nella sesta e penultima sessione di batterie degli Europei di Budapest, in svolgimento alla Duna Arena. Non finisce di stupire, di migliorarsi e di crescere Benedetta Pilato che si prende con il record dei campionati, italiano assoluto, nonché del mondo ed europeo juniores, la semifinale dei 50 rana. La 16enne di Taranto e argento iridato a Gwangju – tesserata per ... Leggi su noinotizie (Di sabato 22 maggio 2021) Stralcio del comunicato diffuso da Federnuoto: Un pass per lae nove per le semifinali, conche porta ilnei 50in 29”50, ad undaldella statunitense Lilly King, nella sesta e penultima sessione di batteriedi Budapest, in svolgimento alla Duna Arena. Non finisce di stupire, di migliorarsi e di crescereche si prende con ildei campionati,assoluto, nonché deled europeo, la semidei 50. La 16enne di Taranto e argento iridato a Gwangju – tesserata per ...

