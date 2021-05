Belgio, negazionista armato fino ai denti in fuga: ha minacciato un virologo (Di sabato 22 maggio 2021) Da quasi una settimana le autorità del Belgio sono sulle tracce di un militare di nome Jürgen Conings, il quale nei giorni precedenti aveva minacciato il noto virologo Marc Van Ranst. Il soldato, altamente addestrato, si è equipaggiato sottraendo diverse armi alla caserma in cui prestava servizio. Conings, istruttore militare di tiro, si è dato alla macchia lunedì dopo aver fatto intendere che le sue intenzioni erano quelle di attentare alla vita del virologo, ribadendo le sue posizioni negazioniste su vaccini e Covid. Le autorità locali starebbero concentrando le ricerche all'interno del parco nazionale Hoge Kempen, un'area di 12.000 ettari di foresta e brughiera, non lontano dal confine olandese, luogo in cui il soldato avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il sospetto è armato e ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 22 maggio 2021) Da quasi una settimana le autorità delsono sulle tracce di un militare di nome Jürgen Conings, il quale nei giorni preceavevail notoMarc Van Ranst. Il soldato, altamente addestrato, si è equipaggiato sottraendo diverse armi alla caserma in cui prestava servizio. Conings, istruttore militare di tiro, si è dato alla macchia lunedì dopo aver fatto intendere che le sue intenzioni erano quelle di attentare alla vita del, ribadendo le sue posizioni negazioniste su vaccini e Covid. Le autorità locali starebbero concentrando le ricerche all'interno del parco nazionale Hoge Kempen, un'area di 12.000 ettari di foresta e brughiera, non lontano dal confine olandese, luogo in cui il soldato avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il sospetto èe ...

HuffPostItalia : Minaccia un virologo, negazionista armato nascosto nei boschi. Caccia all'uomo in Belgio - ItaliaStarMagaz : Belgio, caccia al Rambo negazionista - senzanick2 : RT @Corriere: Negazionista armato nascosto nei boschi, minaccia di morte un virologo: caccia all’uomo... - AttilaAzureRive : RT @HuffPostItalia: Minaccia un virologo, negazionista armato nascosto nei boschi. Caccia all'uomo in Belgio - Sercit1 : RT @HuffPostItalia: Minaccia un virologo, negazionista armato nascosto nei boschi. Caccia all'uomo in Belgio -