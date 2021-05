Beatrice di York incinta: pancione e raccolto capelli a cipolla (Di sabato 22 maggio 2021) Beatrice di York è una Royal Mamma ma è una mamma come tutte le altre. Quelle che, che abbiano ancora il pancione come la principessa o già stringano il piccolo tra le braccia, non rinunciano all’acconciatura capelli passe-partout. Il raccolto spettinato che piace a principesse, duchesse (Meghan Markle per prima), donne qualsiasi e attrici… Ricordate una delle prime immagini di Natalie Portman, mamma per la seconda volta? Ricordate il suo chignon spettinato? Guardatelo (era esattamente un anno fa…) perché è identico a quello di Beatrice di York. L’amore (di mamma), in fondo, è una questione di chignon. A Palazzo e fuori… Natalie Portman come Meghan Markle. Lo stesso chignon improvvisato, da mamma. Beatrice di York ... Leggi su amica (Di sabato 22 maggio 2021)diè una Royal Mamma ma è una mamma come tutte le altre. Quelle che, che abbiano ancora ilcome la principessa o già stringano il piccolo tra le braccia, non rinunciano all’acconciaturapasse-partout. Ilspettinato che piace a principesse, duchesse (Meghan Markle per prima), donne qualsiasi e attrici… Ricordate una delle prime immagini di Natalie Portman, mamma per la seconda volta? Ricordate il suo chignon spettinato? Guardatelo (era esattamente un anno fa…) perché è identico a quello didi. L’amore (di mamma), in fondo, è una questione di chignon. A Palazzo e fuori… Natalie Portman come Meghan Markle. Lo stesso chignon improvvisato, da mamma.di...

Advertising

infoitcultura : Beatrice di York è incinta: la nipote della regina Elisabetta ed Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il primo figlio - infoitcultura : Beatrice di York è incinta: arriva il primo royal baby con il marito Edoardo Mapelli Mozzi - infoitcultura : Un royal baby per metà italiano: Beatrice di York incinta di Edoardo Mapelli Mozzi - infoitcultura : Che bello! Beatrice di York è incinta e per la regina Elisabetta è in arrivo il pronipotino numero 11 - infoitcultura : Beatrice di York è incinta, in arrivo un nuovo royal baby -