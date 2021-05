Basket, Serie A1 2020/2021: l’Olimpia Milano vince gara-1 sul filo di lana (Di sabato 22 maggio 2021) L’AX Armani Exchange batte l’Umana Reyer Venezia in gara-1 della semifinale dei playoff di Serie A1 2020/2021. I meneghini si impongono con il punteggio di 81-79 al Forum e portano a casa l’atto inaugurale della Serie che proseguirà lunedì 24 maggio. RECAP – Avvio equilibrato al Forum dove le due compagini si mettono presto in moto, in particolar modo da sottolineare l’avvio di Kevin Punter che realizza sette dei primi nove punti dell’Olimpia (9-5). Sul fronte opposto è Austin Daye a mettere in ritmo la Reyer che tiene il passo avversario almeno fino all’ultimo minuto del periodo quando grazie al bonus i meneghini chiudono sul +7 (20-13). Non perde tempo però la squadra di De Raffaele che con cinque punti di De Nicolao si rimette subito in scia (20-18). l’Olimpia non ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) L’AX Armani Exchange batte l’Umana Reyer Venezia in-1 della semifinale dei playoff diA1. I meneghini si impongono con il punteggio di 81-79 al Forum e portano a casa l’atto inaugurale dellache proseguirà lunedì 24 maggio. RECAP – Avvio equilibrato al Forum dove le due compagini si mettono presto in moto, in particolar modo da sottolineare l’avvio di Kevin Punter che realizza sette dei primi nove punti del(9-5). Sul fronte opposto è Austin Daye a mettere in ritmo la Reyer che tiene il passo avversario almeno fino all’ultimo minuto del periodo quando grazie al bonus i meneghini chiudono sul +7 (20-13). Non perde tempo però la squadra di De Raffaele che con cinque punti di De Nicolao si rimette subito in scia (20-18).non ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, playoff #SerieA2: vanno in archivio gara-1 dei quarti del girone argento, ecco come è andata - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 42-38 Serie A basket in DIRETTA: +4 Armani Exchange al termine del primo tempo -… - telecitynews24 : ??SERIE A2, DERTHONA-RAVENNA?? Il @DerthonaBasket vince Gara 1 del primo turno dei playoff contro il @basketravenna… - TuttoSuMilano : RT @zazoomblog: LIVE Olimpia Milano-Venezia 20-13 Serie A basket in DIRETTA: +7 Armani Exchange dopo i primi 10 minuti - #Olimpia #Milano-… - SkySportNBA : ?? BENVENUTI AI PLAY OFF ?? Giannis inizia così la serie ? ?? Bucks VS Heat ?? Ora in diretta su Sky Sport NBA ?? Tranqu… -