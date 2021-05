Basket: Nba, LeBron James viola il protocollo anti-Covid, la Lega avvisa i Lakers (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - L'Nba ha comunicato ai Los Angeles Lakers che LeBron James ha violato i termini del protocollo anti-Covid. Il n.23 gialloviola ha partecipato ad una festa, a cui erano presenti anche Drake e altri Vip per il lancio della sua etichetta di tequila, due giorni prima di disputare il match di play-in contro i Golden State Warriors. Non è chiaro se LeBron possa andare in contro ad una sospensione in vista della serie di playoff, che i campioni in carica disputeranno contro Phoenix, in programma domenica sera. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - L'Nba ha comunicato ai Los Angeleschehato i termini del. Il n.23 gialloha partecipato ad una festa, a cui erano presenti anche Drake e altri Vip per il lancio della sua etichetta di tequila, due giorni prima di disputare il match di play-in contro i Golden State Warriors. Non è chiaro sepossa andare in contro ad una sospensione in vista della serie di playoff, che i campioni in carica disputeranno contro Phoenix, in programma domenica sera.

