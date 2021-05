Barbara D’Urso querela Pupo: cosa sarà successo? (Di sabato 22 maggio 2021) Alcune dichiarazioni di Pupo, rilasciate in occasione di una diretta telefonica a Sky Sport 24, il 22 agosto 2010, avevano fatto infuriare Barbara D’Urso, che aveva deciso di denunciare l’uomo per diffamazione. Carmelita, però, aveva perso la causa e il risarcimento, finendo per essere l’unica a dover pagare! Qualche anno fa, precisamente intorno al 2010, Pupo aver rivelato che la sua hit “La storia di noi due”, utilizzata anche Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 22 maggio 2021) Alcune dichiarazioni di, rilasciate in occasione di una diretta telefonica a Sky Sport 24, il 22 agosto 2010, avevano fatto infuriare, che aveva deciso di denunciare l’uomo per diffamazione. Carmelita, però, aveva perso la causa e il risarcimento, finendo per essere l’unica a dover pagare! Qualche anno fa, precisamente intorno al 2010,aver rivelato che la sua hit “La storia di noi due”, utilizzata anche Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

JamesColeZonaG : @gattonero @welikeduel @Giulia_B @BarbaraGSerra @zdizoro Macché, s’è preso gli schiaffi e da vero gentleman non ha… - LuigiF97101292 : RT @supermandrake2: E mentre vi guardate la vostra Barbara D'Urso, comodi in poltrona, il loro piano va avanti. Non si salveranno neanche i… - anikeatable : ci vuole pensiero critico e consapevolezza per questo), siano prese per il culo da persone che l'unica cosa che han… - IBabyrussa : @alevarone @kyappy80 Fategli presente che se cerca spazio da Barbara D’Urso, deve mettersi in fila. Se invece lo pe… - VVSPLAZA : RT @EmmanueleMiche1: Barbara D'Urso.....mia moglie.... può dire....tutto il male che....vuole sulla mia.... erezione....ma sono calunnie...… -