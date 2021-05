Barbara D'Urso criticata dalla moglie di Paolo Bonolis: "Stuzzica la morbosità" (Di sabato 22 maggio 2021) Ospite del programma di Rai2 Belve, Sonia Bruganelli ha espresso il suo pensiero sugli show di Barbara D'Urso. Leggi su comingsoon (Di sabato 22 maggio 2021) Ospite del programma di Rai2 Belve, Sonia Bruganelli ha espresso il suo pensiero sugli show diD'

Advertising

PBerluskony : Ma quanto è adorabile @francescafagnan che a #Belve stuzzica gli ospiti contro la tv di Barbara D’urso dopo che era… - GaeDeRoberto : In Italia abbiamo Lilli Gruber, Bianca Berlinguer, Myrta Myrta Merlino, Tiziana Panella, Valentina Petrin, Barbara… - eterea_eterea : RT @supermandrake2: E mentre vi guardate la vostra Barbara D'Urso, comodi in poltrona, il loro piano va avanti. Non si salveranno neanche i… - Aelois_ : RT @SkalRockblock: Etavamo io ,Angela Merkel,Al Bano e Barbara D'urso a raccogliere cicoria a villa Pamphili ,Angela si piega e tira uno sc… - valepepe : @BandieraIrma @welikeduel Non tutti i punti di vista femminili sono uguali e sopratutto 'validi'. Barbara D'Urso ha… -