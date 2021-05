Banda ultra larga in Toscana: voucher da 500 euro per famiglie a basso reddito (Di sabato 22 maggio 2021) Un voucher da 500 euro per famiglie a basso reddito residenti in Toscana da spendere per i canoni di abbonamento a servizi di connettività internet o per la fornitura di personal computer o tablet. E’ quanto prevede il Piano voucher Banda ultra larga messo in atto dal governo nazionale che stanzia 200 milioni di euro, di cui 5 per la Toscana. La Giunta Regionale, dopo pochi mesi dal suo insediamento, ha richiesto ad Infratel (società partecipata del Ministero dello Sviluppo Economico) di eliminare il vincolo della residenza nei comuni delle cosiddette ‘aree bianche’ per poter accedere ai voucher. “Tale decisione – sostiene l’assessore regionale alla digitalizzazione ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 22 maggio 2021) Unda 500perresidenti inda spendere per i canoni di abbonamento a servizi di connettività internet o per la fornitura di personal computer o tablet. E’ quanto prevede il Pianomesso in atto dal governo nazionale che stanzia 200 milioni di, di cui 5 per la. La Giunta Regionale, dopo pochi mesi dal suo insediamento, ha richiesto ad Infratel (società partecipata del Ministero dello Sviluppo Economico) di eliminare il vincolo della residenza nei comuni delle cosiddette ‘aree bianche’ per poter accedere ai. “Tale decisione – sostiene l’assessore regionale alla digitalizzazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Banda ultra Ceprano, scuola digitalizzata: la banda ultra - larga arriva nei plessi Le scuole di Ceprano sono fra le 10.500 di tutta Italia in cui saranno attivati i servizi a banda ultra - larga. Grazie al bando "Piano scuola" di InfraTel, gli istituti possono richiedere una connessione simmetrica in fibra fino a un gigabit al secondo, usufruendone gratuitamente per i ...

La fibra ottica di Siportal a Porto Rotondo strizza l'occhio al turismo con le "Piazze del benessere tecnologico" ... CEO di SIPORTAL " prevede anche un utilizzo democratico della nostra Rete in Fibra, affinché tutti possano godere in totale libertà del servizio di connettività Internet a banda Ultra Larga. È tempo ...

Ceprano, scuola digitalizzata: la banda ultra-larga arriva nei plessi ciociariaoggi.it Banda ultralarga Fastweb investe su Martellago Arriva a Martellago la banda ultralarga a un gigabit di Fastweb. I rappresentanti dell’azienda hanno incontro l’assessore locale ai Lavori pubblici Luca Faggian per informarlo della volontà di svilupp ...

Banda ultralarga: entro l’anno copertura in fibra ottica in 113 comuni della Toscana Internet corre veloce anche nei piccoli paesi. Grazie alle risorse e all’intervento della Regione proseguono i lavori per portare la banda larga nei borghi e ...

