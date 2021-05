Bagno di folla senza mascherina: multato il negazionista Bolsonaro (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato multato per un raduno non autorizzato e nel quale nessuno dei presenti indossava la mascherina. Bolsonaro infatti era anch'egli presente al Bagno di ... Leggi su globalist (Di sabato 22 maggio 2021) Il presidente brasiliano Jairè statoper un raduno non autorizzato e nel quale nessuno dei presenti indossava lainfatti era anch'egli presente aldi ...

