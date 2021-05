Avete mai visto la meravigliosa mamma di Mahmood? Sui social spunta lo scatto insieme: sono bellissimi! (Di sabato 22 maggio 2021) Mahmood appare insieme a sua madre, in un dolcissimo scatto social: li Avete mai visti insieme? Oggi, sabato 22 maggio, andrà in onda, come di consueto, Verissimo, il programma che vede il timone della bella Silvia Toffanin. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese. Tra gli ospiti presenti vi è grande L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 22 maggio 2021)apparea sua madre, in un dolcissimo: limai visti? Oggi, sabato 22 maggio, andrà in onda, come di consueto, Verissimo, il programma che vede il timone della bella Silvia Toffanin. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese. Tra gli ospiti presenti vi è grande L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

DPCgov : Avete mai sentito parlare della scala #Mercalli? Il #21maggio di 171 anni fa è nato l'ideatore di questa scala di m… - rubio_chef : Le avete mai viste manifestazioni pro Israele in tutto il mondo per chiedere il “diritto a difendersi” dello stato… - alex_orlowski : Se ne parla da anni, ho incontrato molti/e di voi e alla fine non avete mai fatto nulla. Bisogna creare 4 procure (… - blahblahvlav : RT @chiaralaporella: Avete mai sentito di Ememem? Ememem è un artista che qualche anno fa ha deciso di agire laddove l'amministrazione comu… - LauryeMal : My 2cents sulla #tassadisuccessione 1) esiste già... avete mai ereditato la casa di nonna? Tra notaio, bolli, cata… -