Avanti tutta per Locatelli: lo Shakhtar tenta il Sassuolo ma il giocatore vuole la Juve (Di sabato 22 maggio 2021) Manuel Locatelli potrebbe lasciare il Sassuolo: pronto il duello di mercato tra Shakhtar e Juventus. Leggi su 90min (Di sabato 22 maggio 2021) Manuelpotrebbe lasciare il: pronto il duello di mercato trantus.

Advertising

AnnalisaChirico : Meno 90% di ricoveri, meno 95% di decessi: la conferma che se vaccini puoi riaprire il paese. Alla faccia degli ucc… - FratellidItalia : ?? Avanti tutta ???? #FratellidItalia #Meloni - AlbertoBagnai : Comunque, una giornata cominciata con un giornalista che mi invita a leggere si presenta tutta in discesa! Ora mi a… - fe_de15 : Dopo mesi di silenzio assoluto. Mi lasciano anche indifferente e non li comprendo. Non comprendo questo atteggiamen… - StefaniaFerri8 : RT @Nuvolar04740475: #giuliadelellis #gdl più in alto andrà più la gente rosicherà ???????? è sempre stato così ???????? avanti tutta cara Giulia ??… -