Aumentare il contributo di medici e farmacie

(Di sabato 22 maggio 2021) Per la prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid-19, il commissario straordinario per l'emergenza, il gererale Francesco Paolo Figliuolo, ha inviato nuove linee guida alle Regioni, in cui gli si chiede digradualmente ildidina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri operatori del Servizio sanitario nazionale per le vaccinazioni, mantenendo comunque operativi gli hub vaccinali. 20 MILA FARMACISTI PRONTI A VACCINARE Segui su affaritaliani.it

Agenzia ANSA

