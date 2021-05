Audio inedito di Giovanni Falcone: Cosa nostra e le sue regole (Di sabato 22 maggio 2021) "Da quello che mi è stato detto è stato inserito un congegno esplosivo che è stato fatto esplodere a distanza ma solo per fermare la macchina. Se così è, perché non inserire un bel congegno esplosivo che facesse saltare in aria tutta la macchina? Perché doveva essere fermata la macchina in quel punto, e lì doveva essere ucciso in maniera chiara e ammonitrice per tutti", è Giovanni Falcone che parla, nel settembre del 1989, a Palermo. E' un Audio inedito del magistrato, ottenuto da Askanews, che pubblica così un secondo estratto. Le sue parole sono il miglior modo per ricordarlo a 29 anni dall'attentato di Capaci.All'inizio di quella estate, il 21 giugno 1989, Falcone era già scampato ad un attentato, nella villa al mare affittata per le vacanze sul litorale dell'Addaura. Ora è settembre, il magistrato ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 22 maggio 2021) "Da quello che mi è stato detto è stato inserito un congegno esplosivo che è stato fatto esplodere a distanza ma solo per fermare la macchina. Se così è, perché non inserire un bel congegno esplosivo che facesse saltare in aria tutta la macchina? Perché doveva essere fermata la macchina in quel punto, e lì doveva essere ucciso in maniera chiara e ammonitrice per tutti", èche parla, nel settembre del 1989, a Palermo. E' undel magistrato, ottenuto da Askanews, che pubblica così un secondo estratto. Le sue parole sono il miglior modo per ricordarlo a 29 anni dall'attentato di Capaci.All'inizio di quella estate, il 21 giugno 1989,era già scampato ad un attentato, nella villa al mare affittata per le vacanze sul litorale dell'Addaura. Ora è settembre, il magistrato ...

